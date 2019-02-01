عاجل.. قطر بطلا لاسيا عن جدارة

2019/02/01 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب قطر لقب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه، بعدما تغلب على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الجمعة، في المباراة النهائية للبطولة والتي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية.وسقط المنتخب الياباني لأول مرة في تاريخه في المباراة النهائية للبطولة الآسيوية، بعدما حقق العلامة الكاملة سابقًا، بحصد اللقب 4 مرات من أصل 4 مشاركات في النهائي.سجل أهداف قطر المعز علي، عبد العزيز حاتم وأكرم عفيف في الدقائق 12، 27 و83، بينما أحرز تاكومي مينامينو هدف اليابان الوحيد، في الدقيقة 69.

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