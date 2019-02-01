2019/02/01 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حارس مرمى منتخب قطر سعد الشيب يحصد لقب أفضل حارس مرمى ببطولة كأس اسيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس مرمى منتخب قطر سعد الشيب يحصد لقب أفضل حارس مرمى ببطولة كأس اسيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس مرمى منتخب قطر سعد الشيب يحصد لقب أفضل حارس مرمى ببطولة كأس اسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).