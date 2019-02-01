قطر تدخل تأريخ كأس آسيا من بوابة اليابان

2019/02/01 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قطر تاريخ كأس آسيا من الباب الواسع بعد فوزها على اليابان 3-1، في المباراة النهائية للمسابقة على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.وانتهت المباراة بفوز قطر 3-1

واحرز أكرم عفيف الهدف الثالث لقطر في شباك اليابان من ركلة جزاء بعد استخدام تقنية الـ "VAR".

ودخل أول هدف في شباك قطر عبر اللاعب الياباني "مينا مينو" في (د.69).

وانتهى الشوط الأول بتقدم قطر على اليابان 2-0.

في الجهة المقابلة فإن منتخب اليابان يعتبر من أكثر الفرق نجاحا في تاريخ بطولة كأس آسيا، حيث توج باللقب القاري أربع مرات أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.

كما أن الفريق يمتلك سجلا مثاليا في المباريات النهائية، حيث نجح في تحقيق الفوز خلال المرات الأربع التي لعب بها النهائي.

كذلك فإن منتخب اليابان تلقى هدفا واحدا فقط في النهائي، وكان ذلك عندما تفوق على الصين 3-1 في المباراة النهائية نسخة عام 2004.



وفاز الفريق ثلاث مرات في النهائي خلال الوقت الأصلي مقابل فوز واحد في الوقت الإضافي عام 2011 أمام أستراليا.

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