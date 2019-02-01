الحشد الشعبي: موازنة 2019 تغطي رواتب الحشد الشعبي بالكامل

2019/02/01 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل بيان لاعلام الحشد تلقت " الغدير " نسخة منه، ، ان "رواتب الحشد الشعبي للعالم الحالي مغطاة بالكامل رغم ان ما تم تخصيصه للهيئة في الموازنة لا يلبي كل الطموحات"، مبينا ان "تخصيصات هيئة الحشد للعام 2018 كانت ضعيفة ولم نستطع تغطية مستحقات جميع الشركات المتعاقدة معنا ونتحفظ عليها".واضاف البيان، ان بعض مستحقات الشركات لعامي 2016 و 2017 سيتم تسديدها من ميزانية العام 2019 نظرا للاجحاف الذي تعرضنا له في السنوات الماضية.

انتهى ع.س

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