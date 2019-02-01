تركيا| أوغلو: التحالف الأمريكي يقدم دعما للجماعات الإرهابية في سوريا

2019/02/01 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدَ وزيرُ الخارجيةِ التركي مولود تشاووش أوغلو قولَه اَن التحالفَ الأمريكيَ يَدعمُ وبصفةٍ رسميةٍ ما يُسمى "هيئةَ تحريرِ الشام " في سوريا

اوغلوا اضافَ اَن الدعمَ

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