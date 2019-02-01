قطر تتوج بكأس آسيا للمرة الاولى

2019/02/01 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج المنتخب القطري، بطلاً لكأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على اليابان، في المباراة النهائية للبطولة (3-1).

حقق منتخب قطر

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