ريابكوف: لا يمكن للولايات المتحدة ضمان أمنها دون الاتفاق مع روسيا

2019/02/01 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أنه يستحيل على واشنطن

ضمان أمنها إلا عن طريق الاتفاقات مع موسكو.واعتبر ريباكوف في لقاء متلفز أن انسحاب واشنطن من معاهدة نزع

الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى أمر مفروغ منه، مضيفا أن الجانب

الأمريكي لم يقدم لروسيا أي دليل يؤخذ به على انتهاك روسيا المزعوم

للمعاهدة، مكتفيا بعرض صور منشورة في الإنترنت.وأشار إلى أن معاهدة

"ستارت الجديدة" الخاصة بالأسلحة الهجومية الإستراتيجية صارت مبعثا

للقلق، موضحا أن روسيا اقترحت تمديد هذه المعاهدة لمدة خمس سنوات، لكن

الولايات المتحدة ما تزال تتهرب من الحوار بذرائع مضحكة.

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