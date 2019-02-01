الصحة تعلن حصيلة انفجار عبوة ناسفة في صلاح الدين

2019/02/01 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، مقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم

أطفال في تفجير عبوة ناسفة بمحافظة صلاح الدين.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أن “حصيلة إنفجار عبوة ناسفة إنفجرت على عائلة من قرية الزوية

في محافظة صلاح الدين، بلغت 6 إصابات”.

وأضافت الوزارة، أن “طفلين من ضمن الحصيلة، توفيا”،

دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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