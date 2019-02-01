2019/02/01 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/وزير التعليم العالي يوجه بحسم قضية خريجي الكلية التربوية لاكمال دراستهم العليا

01/02/2019 19:13:00 PM |

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واع بغداد

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل ،الجمعة، بحسم قضية خريجي الكلية التربوية المفتوحة لاكمال الدراسات العليا.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان " وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل وجه الوكيل الفني في الوزارة بأعداد مطالعة كاملة لحسم قضية السماح لخريجي الكلية التربوية المفتوحة بأكمال دراستهم في مراحل الدراسة العليا (ماجستير ودكتوراه) والبت بالقرار النهائي مراعاة لظروف الطلبة".

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