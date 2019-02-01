2019/02/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

باشرت امانة بغداد،

اليوم الجمعة، باعمال تطوير قطاع (٥٤) بمدينة الصدر.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام في امانة بغداد في بيان تلقى

“النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات دائرة بلدية الصدر الاولى، باشرت

اعمال اكساء الشوارع الرئيسة لقطاع (٥٤) بطبقة اسفلت سطحية بعد اكمال اعمال القشط والتهيئة”.

واضاف ان “الدائرة قامت بأعمال ازالة التجاوزات والمشوهات

ورفع الانقاض والاتربة ، واظهار مشبكات تصريف مياه الامطار، وانشاء مشبكات جديدة وتعويض

اغطية المنهولات المفقودة”، موضحة ان “الدائرة تعمل بوتيرة عالية وبجهود

ذاتية لتجهيز الاسفلت من معامل امانة بغداد وانجاز العمل خلال اليومين المقبلين”.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

30

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة تعلن المباشرة باكساء الشوارع الرئيسة لقطاع (٥٤) بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة تعلن المباشرة باكساء الشوارع الرئيسة لقطاع (٥٤) بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).