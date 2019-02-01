قطر تدخل التاريخ وتتوج بأمم آسيا على حساب اليابان

2019/02/01 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:حصد المنتخب القطري لكرة القدم، اليوم الجمعة، لأول مرة بتاريخه، لقب بطولة كأس آسيا، عقب فوزه على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جرت على ملعب مدينة زايد الرياضية في الامارات.

تقدم المعز علي عبد الله بالهدف الاول لقطر في الدقيقة 12، ثم اضاف زميله عبد العزيز حاتم محمد الهدف الثاني في الدقيقة 27.ونجح الفريق الياباني بتقليص الفارق في الدقيقة 69 عبر اللاعب تاكومي مينامينو، لكن الفريق القطري أكد انتصاره عبر هدف ثالث جاء من ركلة جزاء نفذها اللاعب اكرم عفيف بنجاح في الدقيقة 82 ليتوج العنابي بلقب أمم آسيا للمرة الاولى بتاريخه.وكان منتخب قطر قد تأهل للمباراة النهائية بعد تفوقه على الإمارات برباعية نظيفة، في نصف النهائي، فيما تغلب منتخب اليابان في نفس الدور على إيران بثلاثية دون رد.

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