ثقة المستهلكين الأمريكيين تهبط لأدنى مستوي منذ 2016

2019/02/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفضت ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2016 خلال يناير الماضي.

وأظهرت بيانات صادرة عن جامعة "ميتشجان"، اليوم الجمعة، أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجع إلى 91.2 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2016، مقارنة مع 98.3 نقطة في ديسمبرالسابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن ثقة المستهلكين في اقتصاد الولايات المتحدة سوف تسجل 90.8 نقطة خلال نفس الفترة.





وذكرت البيانات أن مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية خلال الشهر الماضي تراجع إلى 108.8 نقطة مقابل 116.1 نقطة المسجلة في الشهر السابق له.





وعلى مستوى توقعات الاقتصاد المستقبلية، فانخفض المؤشر إلى 79.9 نقطة خلال يناير الماضي مقارنة مع 87 نقطة في ديسمبر..





وأوضحت البيانات أن المستهلكين غير متفائلين بشأن الوظائف نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي المتوقع بسبب الإغلاق الحكومي والذي تم إنهاءه الجمعة الماضية، مع توقعات بمزيد من هبوط الثقة إذا لم يتم التوصل لاتفاق يسمح بتمويل الحكومة بعد منتصف فبراير الجاري.





فيما استقرت توقعات التضخم خلال يناير عند مستوى 2.7% وهى نفس تقديرات الشهر السابق له.





وبحلول الساعة 3:35 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 95.585.





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