الاتحاد الأوروبي يعتزم تطبيق قيود على واردات الصلب

2019/02/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيطبق قيوداً على وارداته من الصلب، مع مخاوف أن تتسبب التعريفات الأمريكية ضد المعادن في تحول هذه المنتجات إلى دول الاتحاد.





ووفقاً للصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي، فإن الكتلة أكدت اليوم الجمعة على أنه بدءًا من يوم الأحد المقبل فأن كافة واردات الصلب ستخضع لنظام الحصص حتى يونيو 2021، وذلك في خطوة تستهدف محاربة مخاوف منتجي الاتحاد.





وهناك مخاوف من جانب المنتجين في الاتحاد الأوروبي من إغراق السوق بمنتجات الصلب التي كان يتم تصديرها إلى الولايات المتحدة.





ومن المقرر أن تشمل القرارات 26 فئة من منتجات الصلب حيث سيتم فرض 25% من الرسوم الجمركية بمجرد أن يتم الوصول للحد الأقصى للحصص حسب الفئة، كما من المقرر أن تحل تلك القرارات محل التي اتخذت في يوليو الماضي.





وأكد البيان على أن التدابير من المقرر أن تبقى معمول بها لمدة 3 سنوات ولكن يمكن مراجعتها في حالة تغير الظروف.





وتابع أن الحصص من المقرر زيادتها بنسبة 5% بدءًا من 1 يوليو المقبل، على أن يتم زيادتها بنفس النسبة مرة أخرى بعد عام ووفقاً للمراجعة.





وفي يوليو الماضي أعلن الاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات جمركية بنسبة 29% ضد بعض واردات منتجات الصلب.





وفي العام الماضي أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم.





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