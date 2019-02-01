الإنفاق على البناء بالولايات المتحدة يرتفع بوتيرة تتجاوز التقديرات

2019/02/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز التقديرات خلال شهر نوفمبر الماضي، مع زيادة الإنشاءات الخاصة.





وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، أن معدل الإنفاق على البناء ارتفع بنسبة 0.8% خلال نوفمبر الماضي مقابل ارتفاع 0.1% في أكتوبر السابق له بعد التعديل بعد أن كانت التقديرات السابقة تشير إلى هبوطه 0.1%.





وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن ينمو الإنفاق على قطاع البناء بنحو 0.2% خلال نوفمبر.





وبحسب البيانات، فإن الإنفاق على البناء في القطاع الخاص ارتفع بوتيرة سنوية 1.3% خلال يناير في حين تراجع الإنفاق على قطاع الإنشاءات العامة بنحو 0.9% بالفترة نفسها.





أما على أساس سنوي، فإن الإنفاق على قطاع البناء في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3.4% خلال نوفمبر الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2017.





وبلغ إجمالي الإنفاق على البناء خلال أول 11 شهراً من العام الماضي 1200.7 مليار دولار بارتفاع 4.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق له.





وبحلول الساعة 3:19 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بنسبة هامشية 0.07% ليتراجع اليورو إلى 1.1456 دولار.





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