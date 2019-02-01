التحالف الأميركي يواصل استهداف المدنيين ويسقط شهيدة بدير الزور

2019/02/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهدت امرأة في بلدة الباغوز بريف دير الزور جراء عدوان جديد لطيران

ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على الأراضي

السورية.وأفادت وكالة سانا نقلا عن مصادر أهلية بأن طائرات تابعة للتحالف

الاميركي قصفت منازل سكنية في بلدة الباغوز ما أسفر عن استشهاد امرأة

ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.واستشهد مدنيان الأربعاء

الماضي جراء قصف نفذه طيران "التحالف الأمريكي" على بلدة الباغوز أدى

أيضاً إلى أضرار مادية كبيرة.وتقود الولايات المتحدة تحالفا غير شرعي

بزعم محاربة داعش الإرهابي في سوريا في حين استهدفت معظم غارات هذا

التحالف منذ تشكله خارج مجلس الأمن السكان المدنيين وتسببت بعشرات

المجازر وتدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية.

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