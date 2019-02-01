الخلافات الكردية – الكردية | ميراني: تشكيل حكومة الإقليم يجب أن تسبق مناقشة مرشح وزارة العدل

2019/02/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سكرتيرُ المكتبِ السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني, اَن الاتحادَ الوطنيَ طلب من حزبِه عقدَ اجتماعٍ من اجل تنصيبِ محافظ لكركوك وحسمِ وزيرِ العدل.

وقال

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