2019/02/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت بيانات أمريكية رسمية، خروج المملكة العربية السعودية من قائمة أكبر 10 حائزين على السندات الأمريكية.ووفق بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية، فإن السعودية خفضت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تخرج من قائمة أكبر 10 حائزين للسندات الأمريكية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تخرج من قائمة أكبر 10 حائزين للسندات الأمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).