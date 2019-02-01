ما علاقة تربية القطط وانفصام الشخصية؟

2019/02/01 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد القطط من أكثر الحيوانات الأليفة التي تتم تربيتها في المنازل، إلا أن تقريرا علميا حديثا حذر من أضرار خطيرة وغير متوقعة، يمكن أن تجلبها

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