هيأة الحشد الشعبي توضح تفاصيل تخصيصاتها المالية في موازنة 2019

2019/02/01 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت هياة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، موقفها من تخصيصات الهيأة في الموازنة المالية لعام 2019.ونقل بيان لاعلام الحشد تلقته "الغد برس"، عن مدير المالية العامة حسين اسماعيل خليل قوله، ان "رواتب الحشد الشعبي للعالم الحالي مغطاة بالكامل رغم ان ما تم تخصيصه للهيئة في الموازنة لا يلبي كل الطموحات"، مبينا ان "تخصيصات هيئة الحشد للعام 2018 كانت ضعيفة ولم نستطع تغطية مستحقات جميع الشركات المتعاقدة معنا ونتحفظ عليها".

واضاف خليل، ان "بعض مستحقات الشركات لعامي 2016 و 2017 سيتم تسديدها من ميزانية العام 2019 نظرا للاجحاف الذي تعرضنا له في السنوات الماضية".ولفت خليل الى، ان "العام الماضي لم يشهد أي تعاقد من قبل هيئة الحشد ولم توفر حتى احتياجاتها البسيطة".

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