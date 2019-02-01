باحثون أميركيون يكشفون هوية أغنى رجل عبر التاريخ

2019/02/01 | 19:50

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بغداد اليوم - متابعة

قدم باحثون في معرض جامعة نورث وسترن، في ولاية إيلينوي الأميركية، نسخة من مخطوطة تعود للقرو...





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