وزير الخارجية الإيراني: أي اتفاق مع أمريكا لا يستحق الحبر الذي يكتب به

2019/02/01 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يتحدث في العراق يوم 15 يناير كانون الثاني 2019.



تصوير: آكو رشيد - رويترز.

وبخ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، بعد إعلانها أنها تعتزم الانسحاب من معاهدة للأسلحة النووية مع روسيا وقال على تويتر “أي اتفاق مع (الحكومة) الأمريكية لا يستحق الحبر الذي يكتب به”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده ستعلق يوم السبت التزامها بمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى مع روسيا وستنسحب من المعاهدة التاريخية رسميا في غضون ستة أشهر إذا لم تتوقف موسكو عن انتهاكها المزعوم للمعاهدة.

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