ترامب يتفاخر بأداء الأسهم الأمريكية: نحن أقوى اقتصاد في العالم

2019/02/01 | 19:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فخره بأداء الأسهم الأمريكية التي حققت أكبر مكاسب شهرية خلال يناير في 3 عقود.





وكانت الأسهم الأمريكية قد حققت مكاسب قوية في الشهر الماضي، وربح "داو جونز" نحو 1681 نقطة بنسبة ارتفاع 7.2%، وهو أكبر صعود في يناير منذ عام 1987.





وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر"تويتر"، اليوم الجمعة:" أفضل أداء خلال يناير لمؤشر داو جونز في أكثر من 30 عامًا.





وتابع: "لدينا أقوى اقتصاد في العالم بفارق كبير".





ودعم التفاؤل بشأن الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم ونتائج الأعمال القوية للشركات مكاسب "وول ستريت" خلال يناير.





وأظهرت بيانات رسمية اليوم، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 304 ألف وظيفة في يناير بأكبر من توقعات المحللين، في إشارة إلى قوة اقتصاد الولايات المتحدة.





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