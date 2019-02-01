2019/02/01 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- بغداد]نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، ماتداولته بعض وسائل الاعلام حول اتهام احدى الشركات المتعاقدة معها وتورطها بتهريب سعات الانترنت في كركوك او عبر منفذ المنذرية لشركة [سمفوني إيرثلنك] او غيرها.

وقال بيان للوزارة تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه إنها "حريصة على استراتيجيةالعمل المشترك والالتزام ببنود التعاقد مع تلك الشركات التي يحاول فيها البعض من اثارة المشاكل والايقاع بين الوزارة وشركات الانترنت.وأكدت وزارة الاتصالات على انها "ستعلن أمام الاعلام والرأي العام اسماء الجهات والشركات المتورطة بتهريب السعات حين اكمال الاجراءات التحقيقة وثبوت المتورطين بذلك، وستتخذ حينها كافة الاجراءات القانونية والادارية، كما تدعو وزارة الاتصالات جميع وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الخبر والمعلومة من مصادرها الرئيسة".واضاف البيان ان "الوزارة اتخذت عددا من الخطوات والقرارات المهمة للسيطرة على محاولات التهريب وتحسين جودة الانترنت وتخفيض اسعار السعات [بمقدار الربع] كما تعتزم فتح المجالات امام جميع الشركات الكبيرة والصغيرة لادخال سعات الانترنت ضمن غطاء وزارة الاتصالات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتصالات ترد على إتهام شركة ايثرلنك بتهريب سعات الإنترنت) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتصالات ترد على إتهام شركة ايثرلنك بتهريب سعات الإنترنت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).