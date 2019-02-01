قطر تتوج بكأس آسيا لأول مرة

2019/02/01 | 19:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين- متابعة]توج المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا لكرة القدم بدورتها السابعة عشرة والتي استضافتها دولة الإمارات، بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت الجمعة، على المنتخب الياباني بنتيجة 3-1.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بتقدم الفريق القطري بهدفين دون مقابل.وأحرز الهدف الأول لقطر اللاعب المعز علي في الدقيقة 12 من زمن المباراة، بينما أضاف الهدف الثاني عبد العزيز حاتم في الدقيقة 27.ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخب القطري الضغط على الفريق الياباني، الذي رد بدوره عبر هجمات مرتدة.وتفوق منتخب "الساموراي" على "العنابي" في الاستحواذ على الكرة، وواصلوا ضغطهم على الفريق القطري دون أن تترجم هجماتهم لأهداف.وأثمرت الهجمات اليابانية المكثفة وتراجع لاعبي قطر، عن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عبر اللاعب تاكومي مينامينو، الذي انفرد بالمرمى القطري وأسكن الكرة على يمين شباك الحارس سعد الدوسري.وشهدت الدقيقة 80 عودة حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم أمر ضربة جزاء لصالح قطر بعد لمسة يد على مايا يوشيدا داخل منطقة جزاء اليابان، نفذها أكرم عفيف على يمين شوشي جوندا، مسجلا ثالث هدف لقطر في الدقيقة 83.وخلال دقائق المباراة الأخيرة، حاول الفريق الياباني تعديل النتيجة، وسنحت له فرص عديدة ضائعة لم يفلح بتحويلها لأهداف.ويمثل فوز المنتخب القطري باللقب لأول مرة في تاريخه، أفضل إنجاز كروي للمنتخب على الإطلاق.انتهى

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