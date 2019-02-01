الاعلام الرقمي : 19 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/01 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..اكد مركزالاعلام الرقمي ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص، اي 48% من عدد السكان .وذكر المركز في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social و Hootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل […]

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