2019/02/01 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اكد مركز الاعلام الرقمي, الجمعة, ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص، اي 48% من عدد السكان .واوضح المركز في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (1 شباط 2019), ان “التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي (We are social و Hootsuite), كشف في آخر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الرقمي: نحو نصف سكان العراق يستخدمون فيسبوك) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الرقمي: نحو نصف سكان العراق يستخدمون فيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).