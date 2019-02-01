2019/02/01 | 20:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفادت وسائل إعلام أميركية بأن مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) نبهت إلى أنه من دون ممارسة ضغوط على تنظيم الدولة الإسلامية،
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسريبات من البنتاغون: تنظيم الدولة بسوريا قد يعود خلال 6 أشهر) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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