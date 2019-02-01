ترامب يعرض مطالبه قبل اللقاء الحاسم مع كيم

2019/02/01 | 20:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- أعلنت الولايات المتحدة بالتفصيل الخميس ما تريده قبل القمة الجديدة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وهو

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