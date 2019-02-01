الإعلام الرقمي : 19 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/01 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أكد مركز الاعلام الرقمي، الجمعة، ان عدد مستخدمي مواقع التواصل

الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص، اي 48% من عدد السكان.





واوضح المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه،

إن “التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social و Hootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا

الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن ايضا ان عدد من يستخدم هذه المواقع

من خلال اجهزة الهاتف بلغ 18 مليون بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي” .

واشار المركز الى ان “التقرير الرقمي اكد على ان عدد

مستخدمي الانترنت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 الف شخص عن العام الماضي”

.

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