الاتصالات تنفي اتهامها لشركة ايثرلنك بتهريب سعات الإنترنت

2019/02/01 | 20:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، إتهامات موجهة لشركة

“سمفوني إيرثلنك” بالتورط في تهريب سعات الانترنت في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان، تلقى “النور نيوز”

نسخة منه، إنها تنفي “ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول اتهام احدى الشركات المتعاقدة

معها وتورطها بتهريب سعات الانترنت في كركوك او عبر منفذ المنذرية لشركة (سمفوني ايرثلنك)

او غيرها”، مؤكدة “حرصها على استراتيجية العمل المشترك والالتزام ببنود التعاقد

مع تلك الشركات التي يحاول فيها البعض من اثارة المشاكل والايقاع بين الوزارة وشركات

الانترنت”.

وتعهدت بـ”انها ستعلن امام الاعلام والرأي العام اسماء

الجهات والشركات المتورطة بتهريب السعات حين اكمال الاجراءات التحقيقة وثبوت المتورطين

بذلك، وستتخذ حينها كافة الاجراءات القانونية والادارية”، داعية “جميع وسائل

الاعلام الى توخي الدقة في نقل الخبر والمعلومة من مصادرها الرئيسية”.

وأكدت وزارة الاتصالات “إتخاذها عددا من الخطوات والقرارات

المهمة للسيطرة على محاولات التهريب، وتحسين جودة الانترنت وتخفيض اسعار السعات (بمقدار

الربع)”، مشيرة الى “عزمها فتح المجالات امام جميع الشركات الكبيرة والصغيرة

لادخال سعات الانترنت ضمن غطاء وزارة الاتصالات”.

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