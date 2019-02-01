فيديو - قائد قطر يحتفل مع الجماهير بعد التتويج بكأس آسيا

2019/02/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حرص حسن الهيدوس، قائد المنتخب القطري، على الاحتفال مع الجماهير الحاضرة لمباراة نهائي كأس أمم آسيا، بعد انتهاء المباراة، بتتويج العنابي.المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا، بعد الفوز على اليابان في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف دون رد، باللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.القائد يحتفل مع اللاعب رقم 12! الجمهور 👏#كأس_آسيا2019 #نهائي_كأس_آسيا pic.twitter.com/pOP6JI1Nft— #كأس_آسيا2019 (@afcasiancup_ar) February 1, 2019الهيدوس توجه بعد نهاية المباراة، وقام بالاحتفال مع الجماهير التي قامت بدعم المنتخب القطري خلال مباراة اليابان.

المنتخب القطري توج بكأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، بينما خسر اليابان الذي حصل على اللقب 4 مرات سابقة، لأول مرة مباراة نهائية في كأس آسيا.





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