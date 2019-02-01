وزارة الاتصالات توضح اتهام ايرثلينك بتهريب سعات الانترنت

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، ما تداولته بعض وسائل الاعلام حول اتهام احدى الشركات المتعاقدة معها وتورطها بتهريب سعات الانترنت في كركوك او عبر منفذ المنذرية لشركة (سمفوني ايرثلنك) او غيرها.وذكرت الوزارة في بيان صحفي إنها "حريصة على استراتيجيةالعمل المشترك والالتزام ببنود التعاقد مع تلك الشركات التي يحاول فيها البعض من اثارة المشاكل والايقاع بين الوزارة وشركات الانترنت".

ونوهت الوزارة الى انها ستعلن "امام الاعلام والرأي العام اسماء الجهات والشركات المتورطة بتهريب السعات حين اكمال الاجراءات التحقيقية وثبوت المتورطين بذلك"، مردفة بالقول إنها "ستتخذ حينها كافة الاجراءات القانونية والادارية".

ودعا البيان "جميع وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الخبر والمعلومة من مصادرها الرئيسية".

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