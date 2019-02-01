الاعلام الرقمي :19 مليون عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واوضح المركز في بيان تلقت "الغدير " نسخة منه، إن "التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social و Hootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن ايضا ان عدد من يستخدم هذه المواقع من خلال اجهزة الهاتف بلغ 18 مليون بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي.

واشار المركز الى ان "التقرير الرقمي اكد على ان عدد مستخدمي الانترنت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 الف شخص عن العام الماضي .

يُذكر ان التقرير السنوي المذكور اعلاه قد اكد وجود 3.484 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم و 3.256 مستخدم لهذه المواقع عن طريق الهاتف .

انتهى ع.س

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