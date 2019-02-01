2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأفاد مصدر فلسطيني بأن عشرات الآلاف من الفلسطينينين في غزة احتشدوا في مخيمات العودة الخمسة على طول شرق قطاع غزة من جباليا شمالا وحتى رفح جنوبا.وأوضح، أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع على المتظاهرين السلميين والرصاص الحي، مما أدى لإصابة 23 مواطناً بالرصاص بينهم مسعف وامراة مسنة إلى جانب العشرات بالاختناق، بحسب ما أفادت وزارة الصحة بغزة.ونقل المصدر عن شهود عيان قيام قوات الاحتلال الصهيوني بدفع تعزيزات عسكرية على طول الشريط الحدودي شرق غزة حيث تتواجد مخيمات العودة.يُشار إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار انطلقت في الـ30 من آذار/مارس 2018 "تأكيداً على تمسك شعبنا الفلسطيني بحق العودة إلى أراضيه المحتلة وفك الحصار الإسرائيلي عن سكان قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً" وفق الهيئة نفسها.واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 260 فلسطينيا وأصيب نحو 26 ألفاً بجراح مختلفة.

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( 23 إصابة فلسطينية برصاص الإحتلال "الإسرائيلي" على حدود غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( 23 إصابة فلسطينية برصاص الإحتلال "الإسرائيلي" على حدود غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).