جنة تقصي الحقائق في نينوى: سنكشف المستور

2019/02/01 | 20:17

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بغداد:سومر نيوز

قال نائب عن نينوى ان لجنة تقصي الحقائق في المحافظة "وضعت يدها على ملفات كبيرة".

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