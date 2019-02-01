2019/02/01 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جنة تقصي الحقائق في نينوى: سنكشف المستور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
قال نائب عن نينوى ان لجنة تقصي الحقائق في المحافظة "وضعت يدها على ملفات كبيرة".
وق...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جنة تقصي الحقائق في نينوى: سنكشف المستور) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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