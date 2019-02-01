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جنة تقصي الحقائق في نينوى: سنكشف المستور
2019/02/01 | 20:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز 

قال نائب عن نينوى ان لجنة تقصي الحقائق في المحافظة "وضعت يدها على ملفات كبيرة".

وق...

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