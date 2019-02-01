أمير قطر يغرد على فوز منتخب بلاده.. ووزير الخارجية: الوعد كأس 2020

2019/02/01 | 20:17

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متابعة:سومر نيوز

علق أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على فوز منتخب بلاده التاريخي، على المنتخب الياباني، في نهائي كأس آ...

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