مالية الحشد الشعبي: رواتب المنتسبين لعام 2019 مغطاة وميزانيتنا لا تلبي الطموحات

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الخميس، امكانية تغطية رواتب جميع المنتسبين لعام 2019، فيما ابدت تحفظها على ما تم تخصيصه للهيئة من مبالغ في الموازنة.وقال مدير المالية العامة حسين اسماعيل خليل في تصريح لموقعنا، ان “رواتب الحشد الشعبي للعالم الحالي مغطاة بالكامل رغم ان ما تم تخصيصه للهيئة في الموازنة لا […]

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