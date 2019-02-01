2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الدور الرقابي الذي تمارسه النائب ” الدكتورة ماجدة التميمي” والمكلفة به دستورياً وأستناداً للمادة (61 الفقرة / سابعاً) من الدستور العراقي،وجهت النائب “الدكتورة ماجدة التميمي” سؤالاً برلمانياً الى مفوضية الانتخابات بشأن عدد مقاعد النساء” وقالت التميمي في مؤتمر صحفي سابق عقدته في مجلس النواب ، “وجهت سؤالا برلمانيا الى رئيس مفوضية الانتخابات استنادا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التميمي تطالب مفوضية الانتخابات ببيان عدد النساء في مجلس النواب ومدى مطابقتها للقانون) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التميمي تطالب مفوضية الانتخابات ببيان عدد النساء في مجلس النواب ومدى مطابقتها للقانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).