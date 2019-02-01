امريكا تعلن انسحابها من الاتفاقية النووية مع روسيا

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، انسحابها بصورة رسمية من معاهدة القوى النووية مع روسيا.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي اليوم (1 شباط 2019)، ان "سريان هذا الانسحاب سيبدأ من يوم غد الثاني من شباط، وستعلق الولايات المتحدة التزاماتها بموجب معاهدة الصواريخ".





واضاف، انه "ولسنوات طويلة، خرقت روسيا معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى منذ عام 2014".

وأضاف أن بلاده تمنح لروسيا مهلة مدتها 6 أشهر "لإنقاذ الاتفاقية"، إذ قال، "في حال لم ترجع روسيا إلى الالتزام الكامل والقابل للتحقق ببنود الاتفاقية في غضون 6 أشهر ولم تدمر الصواريخ التي تنتهك أحكام الاتفاقية ومنصات الإطلاق والمرافق ذات الصلة، فسينتهي العمل بالمعاهدة".

من جهته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستطور خياراتها العسكرية الخاصة، وستعمل جنبا إلى جنب مع الناتو وحلفائها الآخرين لمنع روسيا من استخدام أسلحتها بطريقة غير قانونية."

وكان ترامب قد ألمح لأشهر طويلة إلى إمكانية انسحاب بلاده من المعاهدة، وسط الكثير من التوقعات بأن يتم هذا الانسحاب قريبا.

جدير بالذكر ان هذا الانسحاب يثير مخاوف من عودة سباق التسلح بين الجانبين.

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