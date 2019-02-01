2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 1 شباط / فبراير: اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن مجمل نشاط كوادرها في المنافذ (مطار بغداد ، مطار النجف ، مطار البصرة ، سفوان ، الشلامجة ).

ولفتت الى ، ان ” السلطات السورية اعادت مسافرا عراقيا موقوفا لديها وسلمته الى السلطات العراقية في منفذ مطار بغداد بحوزته مستمسكات عراقية مزوره “، مشيرة الى ” حجز كمية من الأدوية البشرية ( أدوية سرطانية) في منفذ مطار النجف بحوزة مسافرة عراقية بالتعاون مع موظفي وشرطة الكمارك ، فيما ابعدت السلطات الكويتية مسافرا عراقيا عبر منفذ سفوان الحدودي لمخالفته شروط الأقامة بعد امتناع الجانب الكويتي من تجديدها ، واعتقال مسافرة عراقية في منفذ الشلامجة الحدودي صادرة بحقها مذكرة القاء قبض حسب جهاز المخابرات الوطني العراقي ، وتم تدوين محاضر ضبط بخصوص جميع المخالفات وأحالتها للجهات المختصة لاتخاذ إلاجراءات القانونية” .



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منافذ: الكويت وسوريا تعيدان مسافرين عراقيين اثنين واعتقال مسافرة في الشلامجة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منافذ: الكويت وسوريا تعيدان مسافرين عراقيين اثنين واعتقال مسافرة في الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).