19 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز الاعلام الرقمي، ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص، اي 48% من عدد السكان.وأوضح المركز في بيان له، ان "التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social وHootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن ايضا ان عدد من يستخدم هذه المواقع من خلال اجهزة الهاتف بلغ 18 مليون شخص بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي".وأشار المركز الى ان "التقرير الرقمي أكد على ان عدد مستخدمي الانترنيت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 الف شخص عن العام الماضي".يُذكر ان التقرير السنوي المذكور اعلاه قد اكد وجود 3.484 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم و 3.256 مليار مستخدم لهذه المواقع عن طريق الهاتف.

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