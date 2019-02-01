مكافحة الارهاب تبدأ بالانسحاب من كركوك

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو اعلن المتحدث الرسمي بأسم مديرية شرطة كركوك، العميد افراسياو كامل، اليوم الجمعة، عن بدء قوات مكافحة الارهاب العراقية بالانسحاب من المحافظة، ووصول قوات الفرقة 61 الخاصة لاستلام الملف الامني في كركوك.وقال كامل في حديث لـ (كركوك ناو) ان “قوات الفرقة 61 الخاصة، وصلت الى مدينة كركوك لاستلام الملف الامني في المدينة بالتنسيق […]

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