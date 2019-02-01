الخطر المحدق ...

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزار العوصجي

الكل يتحدث عن الخلل الأمني والإداري في الموصل ، وكل السلطات التنفيذية والقضائية ساكتة من دون أي اجراءات ضد المخالفات والتجاوزات وعمليات الفساد الممنهجة ، وكأن الكل ينتظر حدث مرتقب ...



انتشار كبير للقوات الأمنية في الشوارع وتدقيق أمني مكثف ، وتم تفعيل إذاعة النصر التابعة لقيادة عمليات نينوى ...



مراقبون ونواب واعضاء في مجلس المحافظة ، يحذرون من انهيار أمني ، وفلان يتحدث عن سقوط مدن ، وعلان يحذر من كارثة محتملة ، وذاك يغرد انقذوا الموصل ، ومن قبله رئيس اللجنة الأمنية السابق يحذر من تجاوزات منتسبي الحشود والاجهزة الأمنية وفسادهم ، وهذا يحذر من اختراقات محتملة ...



قيادة عمليات نينوى ترفض هذا الطرح وتؤكد " ان الأمن مستتب ولا داعي للخوف ولن يتكرر سقوط المدن" ، وتحذر الإعلام من تضخيم بعض الأحداث والتجاوزات ، وتلمح إلى أن الأصدقاء الأمريكان لا توجد لديهم اشارات لهجمات إرهابية ، وكأنه هناك حملة ضد الجيش وقيادة العمليات ، وهذا يعني بأن النوايا هي سحب الجيش وزج الوية جديدة من الحشد الشعبي في المدينة كما أشار الى ذلك مراقبون أمنيون ...



هناك مشكلة ، وهناك عراك سياسي قذر ، وهناك نوايا خبيثة ، وهناك شيء من النوايا الطيبة غير الفاعلة ، وهناك فراغ سياسي لجماعة تمثل المدينة بشكل حقيقي بعيداً عن لغة السلاح والتفجيرات والمال السياسي الأسود وحيتان الفساد ، وهناك راعي دولي يتفرج أو في جعبته معركة جديدة ، ويمنع أي تدخل دولي إلا من خلاله ...



مواطنوا الموصل لا حول ولا قوة ، يشبهون الى حد كبير مجموعة من الجالسين في مدرج روماني يتفرجون على الجلادين لضحايا من بينهم قد تلوحهم العقوبة بالموت أو الإعتقال ، أو الهرب من الأبواب الخلفية بحجة سفرة سياحية .



وتبقى الأمنية هي انتهاء المسرحية وعودة الحياة الى طبيعتها ...الى متى ستستمر المهزلة ؟ ومتى يستطيع الشعب المسكين ان يشعر بالامان ؟ ومتى تفرض سلطة الدولة بعيداً عن سطوت الميليشيات ؟ ومتى يسود الامن الفعلي في البلاد ؟ متى تبدء عملية الاعمار بشكل جدي ؟ ومتى يتم اعادة النازحين الى بيوتهم ؟ متى ومتى ومتى ، اسئلة كثيرة بحاجة الى اجابات صادقة تعالج الوضع المأساوي الذي تعيشه الكثير من محافظات العراق ومن بينها الموصل ...

لله درك ياعراق الشرفاء ...

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