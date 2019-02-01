يا أبناء العراق...أحموا عراقكم من المخاض العسير!!!

2019/02/01 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الدايني

‎يعاني العراق من أزمات عميقة متفاقمة تهدد وحدة نسيجه الاجتماعي بسبب عوامل خارجية وداخلية كثيرة أبرزها الوصاية والفساد والمخدرات والولاء المزدوج وهي عوامل تمزق تركيبة المجتمع العراقي وهي كالبراكين عندما تثور تدمر وتقتل كل شئ ، أن تطبيق العدالة هو حماية المجتمع من الانحراف وخلاف ذلك تعم الفوضى ويفقد الأمن والسلم المجتمعي ، لذا على الجميع مسؤولية حماية الوطن وأنهاء الوصايا بكل أشكالها والتصدي للفساد والمفسدين الذين يعبثون بمقدرات البلاد ونشر ثقافة التصالح والتسامح والتعاون والمحبة والحوار بدلا عن ثقافة الأنتقام والحقد والكراهية وتجريم الطائفية والعنصرية بما يؤمن وحدة الشعب العراقي.

‎ أن المسؤولية تقع على عموم شعبنا المعطاء وعلى نخبه ومثقفيه ومفكريه وعلى شبابه الواعي من كلا الجنسين لأعادة اللحمة الوطنية ومغادرة الماضي الاليم وبدأ مرحلة شجاعة وأساسية من المصالحة الوطنية الحقيقية مبنية على التسامح والسلام والأمل والتسامي على الآلام وأحترام الرأي الآخر ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل أعتبار وأنهاء التهميش والانتقام والتصدي له بكل الوسائل المشروعة ولنستفيد من تجارب الماضي والحاضر القريب للدول المتعددة وخاصة المتقدمة منها في محاربة مظاهر الاستبداد والفساد والتزوير والفرقة والتشرذم ! ‎أحموا عراقكم ولا تنسوا أنه مهد ‎الحضارات ، كونوا فخورين به كي يأخذ موقعه الذي يستحقه بين الأمم .

‎اللهم احفظ عراقنا العظيم وشعبه المغوار من كيد الأعداء .

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