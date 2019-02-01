الاتحاد الاوروبي: لا نعترف بالحظر المفروض على ايران

2019/02/01 | 20:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر متحدث باسم الإتحاد الاوروبي الآلية المالية الخاصة"إينستكس" بانها لم يتم تفعيلها ضد اميركا ولا تعد إلتفافاً على الحظر الامريكي، معلناً في نفس الوقت عدم

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