العثور على جثة شخص مقتول في اربيل

2019/02/01 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ عثرت القوات الامنية يوم الجمعة على جثة شخص قتل طعنا بسكين في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وبحسب الشرطة فانها عثرت عصر اليوم على جثة شخص يدعى (هـ، م، ش) في حي "عنكاوا" لوحظت على جسده اثار طعنات بسكين.

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