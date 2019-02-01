حكومة اقليم كوردستان تصدر تعليمات تزيد من حرية السياحة

2019/02/01 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة انه بهدف تطوير قطاع السياحة في الاقليم فانه من الان وصاعدا تستطيع الشركات السياحية والمواطنين تنظيم مهرجانات وفعاليات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، انه نعلن لجميع الشركات، والاماكن السياحية، والمواطنين انهم يستطيعون ان يمارسوا الفعاليات المختلفة التي يرغبون فيها.

واوضح البيان انه يمكن تنظيم المعارض، والمهرجات السياحية واي نوع من الفعاليات الاخرى في المدن والمناطق السياحية.

وعبرت الهيئة عن استعدادها للتعاون وتقديم انواع الدعم المادي والمعنوي كافة لتنظيم النشاطات السياحية.

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