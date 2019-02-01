الحشد يعثر على سجن ومصنع للعبوات من مخلفات “داعش” غرب الموصل

2019/02/01 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..عثرت قوات الحشد الشعبي، الجمعة، على سجن ومذخر أدوية ومصنع للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي خلال عمليه دهم وتفتيش في ناحية القيروان غرب الموصل.وقال موقع الحشد في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قوات اللواء 29 في الحشد الشعبي نفذت، اليوم، عملية دهم وتفتيش في قريتي القاهرة والهذيل بناحية القيروان بناء […]

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