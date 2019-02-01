فيديو| مراسل الغد: توقعات بمظاهرات حاشدة بشكل غير مسبوق في فنزويلا

2019/02/01 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال عمرو المنيري، مراسل الغد من العاصمة الفنزويلية كاراكاس، إن الشارع الفنزويلي، بدأ يتقبل أن الأمل في ااحتجاجتات أن تحدث تغييرا في ما يواجه الشعب الفنزويلي منذ سنوات، فيما بدأت تظهر دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات حاشدة في فنزويلا غدا.

وأوضح مراسلنا خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامي حسين حسني، أن جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجه اليوم الجمعة رسالة إلى الرئيس نيكولاس مادورو عبر تدوينة له على موقع «تويتر» يطالبه بالتقاعد، مشيرا إلى أن بولتون أراد من هذه الرسالة أن يزعزع الثقة في نفس مادورو.

وتستعد فنزويلا لتظاهرة دعا إليها غوايدو في إطار الضغوط التي تمارس على الرئيس نيكولاس مادورو من أجل إجراء انتخابات جديدة، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو لم تتلق أي رسائل من زعيم المعارضة الفنزويلي خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وشدد بيسكوف على أن روسيا لا تعترف بغوايدو رئيسا لفنزويلا.

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