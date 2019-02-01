محلل روسي: الهدف الرئيسي للناتو هو توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن

2019/02/01 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكاتب والباحث السياسي الروسي، أندريه أنتيكوف، إن روسيا تقوم بخطوات تهدف إلى حماية حدودها وحماية أمنها القومي، وذلك بعد تعليق واشنطن الالتزام بالمعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى، كما أن الهدف الرئيسي لحلف الناتو هو توتر العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأضاف أنتيكوف خلال مشاركته عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد» مع الإعلامي حسين حسني، أن روسيا أنه لا يتوقع فتح قناة للحوار بين موسكو وواشنطن باحتمالية كبيرة، مشيرا إلى أن كافة الحوارات السابقة فشلت للتوصل في تفاهمات بين البلدين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن قررت تعليق الالتزام بالمعاهدة النووية للصواريخ متوسطة المدى مع روسيا.



وقال بومبيو إنه يجب الرد على الانتهاكات الروسية للمعاهدة النووية وأن بلاده مستعدة للحوار مع روسيا لوقف سباق التسلح, وأكد على ضرورة التحرك عندما يحدث تهديد للأمن القومي الأمريكي.

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